Kassab elogia organização dos desfiles no Anhembi

O prefeito de São Paulo Gilberto Kassab esteve mais uma vez na folia paulista. Neste sábado, ele chegou às 23h25 e elogiou a organização do primeiro dia. Também viveu momento de pop star sendo muito assediado para fotos por moças. Algumas delas, as mais empolgadas, foram retiradas do camarote da Prefeitura por seguranças.

O prefeito falou que o primeiro dia na passarela do samba paulista foi impecável “seja nos desfiles ou na estrutura. Foi realmente foi uma lição de organização”. Kassab prometeu, mais uma vez, o inicio das obras da cidade do samba, promessa do começo da gestão.

Trata-se de um barracão gigante para as escolas montarem seus desfiles. A licitação nos últimos detalhes a expectativa que as obras comecem em 3 ou 4 meses. Parte da estrutura deve ficar pronta em 2011, mas só vai estar completa em 2012.

Kassab também prometeu usar a área de um posto de gasolina, que fica atrás do sambódromo, para aumentar dispersão, uma reivindicação das escolas de samba.

(Renato Machado, de O Estado de S. Paulo)

