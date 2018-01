Leandro de Itaquera tem desfile emocionante

A Leandro de Itaquera entrou grandiosa, com carros marcantes e alegorias chamativas. O abre-alas representava a reprodução humana, o amor e a paixão.

No entanto, ao longo do desfile, alguns problemas técnicos causaram transtornos à escola. Com pelo menos 3 carros quebrados, a Leandro de Itaquera precisou correr para não ultrapassar o tempo e emocionou os 3500 participantes da única escola da zona leste.

