Madonna e Jesus no carnaval do Rio

Presença de peso no camarote do Governo do Rio. A convite do governador Sérgio Cabral, Madonna esteve na primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, acompanhada do modelo Jesus Luz e sua filha, Mercy. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, também compareceu.

A cantora levou ao desespero os integrantes da Imperatriz Leopoldinense, responsáveis pela evolução da agremiação na avenida, ao descer do camarote do Governo para ver a escola de perto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acompanhada de Jesus e vários amigos, a cantora viu passar o carro abre-alas e tentou acompanhar a escola, estimulada pelo próprio Cabral. Foi contida pelos seguranças da agremiação, preocupados com o tumulto.

Cercada por fotógrafos e cinegrafistas, Madonna acabou voltando ao camarote menos de 15 minutos depois de descer até a avenida.

A rainha do pop chegou ao Sambódromo às 22h15 e subiu direto para o camarote do Estado. Lourdes Maria, outra filha da cantora, também foi assistir ao primeiro dia do desfile do Grupo Especial.

Depois de passar quase duas horas no camarote de Cabral, a estrela, no intervalo entre a Imperatriz e a Unidos da Tijuca, cercada por trinta seguranças, atravessou a pista e passou o resto da noite no camarote da Brahma.

Acompanhe a cobertura completa na página do Carnaval