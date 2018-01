Moraes Moreira emociona Circuito Dodo

Depois de passar dez anos afastado do carnaval de Salvador, o músico Moraes Moreira, o primeiro cantor de trio elétrico, voltou a comandar um bloco em Salvador em alto estilo. A frente do Chame-Gente, trio sem cordas promovido pela Prefeitura como parte das comemorações dos 60 anos do trio elétrico – o grande homenageado da folia baiana este ano -, Moreira arrastou uma multidão cantando antigos sucessos, como Chão da Praça e Chame-Gente.

“Deixei o carnaval de Salvador por não concordar com como a festa estava sendo conduzida, mas sinto que as coisas estão mudando”, desabafou, enquanto se apresentava no Circuito Dodo (Barra-Ondina).

(Tiago Décimo – O Estado de S. Paulo)