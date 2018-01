Quem se destacou na 1ª noite da Sapucaí

A Unidos da Tijuca e sua comissão de frente “mágica” foi a surpresa do primeiro dia de desfiles da Marquês de Sapucaí, no Rio. Com muita técnica, os passistas trocavam as fantasias quase instantaneamente ao toque dos mestres, sem perder o samba no pé. Desde a escolha do enredo, a escola apostou no elemento surpresa, e não divulgava o que faria na avenida. A julgar pela empolgação do público, deu certo.

Tradicional, o Salgueiro também fez um desfile caprichado, esmerando-se nos detalhes. Com um samba sobre literatura, a agremiação também investiu em sua comissão de frente, trazendo integrantes do Cirque Du Soleil e elementos circenses que, coordenados, resultaram em uma belo efeito visual. A escola foi de monges copistas a Harry Potter – e contou com a participação do prefeito Eduardo Paes.

A segunda-feira ainda promete bons desfiles, de nomes de peso da elite carioca – como a Mangueira, Vila Isabel e Grande Rio. Acompanhe a festa online no estadao.com.br.

