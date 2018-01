Quem se destacou na 2ª noite da Sapucaí

No segundo e último dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, a Grande Rio foi uma escola que se destacou, com um desfile que homenageou os 25 anos da passarela do samba carioca e levou diversos famosos à avenida. Para buscar seu primeiro título, a agremiação não economizou em alegorias grandiosas, e o público respondeu com bastante empolgação.

A Unidos de Vila Isabel também mostrou uma folia caprichada, carregada de emoção, que foi bem recebida. Homenageando o centenário de nascimento do poeta do samba Noel Rosa, o desfile da agremiação contou com a volta de Martinho da Vila, que não assinava um samba-enredo de sua escola do coração há 17 anos. Falando em samba, o da Mocidade Independente foi outro que fez a Sapucaí cantar em coro, logo no início da noite. A Mangueira levou um carnaval democrático e fechou bem a noite.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A grande campeã do carnaval do Rio será revelada na quarta-feira, às 15h45. Nesta terça, às 16 horas, será decidida a campeã de São Paulo (reveja os destaques da primeira e segunda noite). As duas apurações terão cobertura online no estadao.com.br.

Acompanhe a cobertura completa na página do Carnaval