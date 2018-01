Quem se destacou na 2ª noite do Anhembi

No segundo dia de desfiles no Anhembi, a Mocidade Alegre, atual campeã, destacou-se na avenida. Brincando com luzes e efeitos, a escola surpreendeu com uma comissão de frente “high-tech” e encerrou sua folia muito aplaudida. A Gaviões da Fiel, que celebrou o centenário corintiano, também deu ares apoteóticos à noite, explorando a paixão pelo time com um desfile competente.

A X-9 Paulistana se saiu bem com uma folia caprichada, com um samba sobre seus laços portugueses, apesar de não ter trazido grandes surpresas. O mesmo pode ser dito sobre a Império de Casa Verde.

A grande campeã de São Paulo será revelada na terça-feira, a partir das 16 horas, quando ocorre a apuração. Neste domingo acontece a primeira noite de desfiles no Rio, a partir das 21 horas. Acompanhe a cobertura completa da festa online, no estadao.com.br.

