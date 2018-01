Rio sorteia 44 ambulantes para trabalhar no carnaval

A lista de ambulantes do cadastro de reserva para assumirem os pontos de venda durante o carnaval no centro do Rio e em áreas próximas ao sambódromo foi publicada hoje, no Diário Oficial do Município.

Os 44 listados, sorteados dia 25 de janeiro, devem apresentar-se na próxima segunda-feira, entre 10 horas e 16 horas, na Coordenação de Controle Urbano, com documento de identidade e CPF.

A convocação dos ambulantes é necessária porque houve desistência de outros candidatos. A publicação também relaciona os 20 candidatos sorteados seguintes para atualização de seus dados, na hipótese de novas desistências nessa fase.

(Priscila Trindade, da Central de Notícias)