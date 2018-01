Serra desiste de assistir ao desfile no Rio

Por Luciana Nunes Leal, da Agência Estado

Rio, 15 – A assessoria de imprensa do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), informou hoje à noite que ele não virá ao sambódromo do Rio assistir ao segundo dia do desfile das escolas de samba do grupo especial. Havia a expectativa de que Serra fosse recebido no camarote do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), onde esteve ontem a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, possível pré-candidata do PT à Presidência da República. A assessoria de imprensa de José Serra informou que o governador permanecerá hoje em São Paulo.