Um giro pelos blocos de rua Brasil a fora

O governador José Roberto Arruda foi o “homenageado” do bloco Embaixadores da Folia, que desfilou no início da noite desta sexta-feira, 12. O aposentado Benedito Ramos Pereira, de 56 anos, encarnou o governador preso. Algemado, distribuiu panetones.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foliões participam com muita imaginação do tradicional Bloco Carmelitas, em Santa Tereza, no centro do Rio.

Representante do Bloco da Terceira Idade que desfila no carnaval da cidade de Amparo, interior de São Palo.

Está previsto para as 23h15 o início dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Confira a cobertura completa com o Estadão.