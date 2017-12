Acerca das mulheres

Que especiais afinidades lhe parecia existir entre a lua e a mulher?

A sua antiguidade em preceder e sobreviver a sucessivas gerações telúricas: o seu predomínio noturno: a sua dependência satelitica: sua reflexão luminar: sua constância sob todas as fases, levantando-se e pondo-se sob horas fixas, crescendo e minguando: a forçosa invariabilidade do seu aspecto: a sua resposta indeterminada à interrogação não afirmativa: seu poder sobre as águas fluentes e refluentes: a sua capacidade de apaixonar, de mortificar, de revestir de beleza, de enlouquecer, de incitar e de ajudar a delinquência: a tranquila inescrutabilidade do seu rosto: a terribilidade da sua proximidade isolada e sua implacável dominante resplandecência: os seus presságios de tempestade e de calma: o estímulo da sua luz, o seu movimento e a sua presença: a admoestação das suas crateras, dos seus áridos mares, do seu silêncio: o seu esplendor, quando visível, a sua atração quando invisível.”

James Joyce in Ulysses

_______________________________________________________

“Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men”.

Joseph Conrad

___________________________________________________________________________________

“Parabéns para nós mulheres! Nós que sabemos da dor do parto e escolhemos ter filhos. Nós que no passado lutamos por direitos e persistimos diariamente na busca. Nós que sofremos assédios machistas e mesmo assim não nos consideramos vítimas. Nós que somos muito mais que só beleza, muito mais que só inteligência. Nós que sabemos nosso lugar (qualquer que seja) e vamos atrás dele a todo custo. Nós que fomos queimadas na fogueira acusadas de bruxaria. Nós que fomos impedidas de votar. Nós que fomos utilizadas como objetos. Nós que não aceitamos ser menosprezadas. Nós que escolhemos ficar em casa ou ir trabalhar. Nós que somos mãe, filha, trabalhadora, tudo junto. Nós que temos nosso coração partido e aceitamos amar novamente. Nós que demos a volta por cima. Nós, mulheres, não superiores, nem inferiores, nem vítimas nem vilãs. Só eu, vc, nós, mulheres.”

Marina Rosenbaum

___________________________________________________________________________

“Women who seek to be equal with men lack ambition.” Timothy Leary

__________________________________________________________________________

Mulher:

Espécie rara.

Semente que não desarma

Crescida em solo qualquer

Nas incertezas de outono;

Raiz indelicada e persistente

Movendo em ritmo inconstante

Nos mais fecundos subsolos

Sejamos as mais belas flores que o tempo conseguir regar

Com os espinhos mais pontiagudos que houver.

Sejamos a poeira mais livre que o vento puder dispersar

Sejamos luta no mundo

Sejamos almas

Sejamos nós mesmas

Sejamos nós

Sejamos!

Hanna Rosenbaum

____________________________________________________

I feel there is something unexplored about woman that only a woman can explore. Georgia O’Keeffe __________________________________________________________

Feminism is not just about women; it’s about letting all people lead fuller lives. Jane Fonda

___________________________________________________________