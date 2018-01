Censura sem fim

“Os desembargadores da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça (TJ) do Distrito Federal confirmaram nesta quarta-feira decisão que, desde julho de 2009, impede o jornal O Estado de S. Paulo de publicar notícias sobre a Operação Boi Barrica.”

“Entidades representativas da imprensa criticaram a decisão tomada nesta quarta-feira pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que manteve a censura ao Estado. A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) considerou o fato “alarmante’.”

Para Ruy Mesquita

– O jornal está censurado?

– O termo é um pouco forte. Está sob monitoramento conteudístico.

– Ah! O que vêm a ser isso?

– Verificaremos todos os dias se o Sr. imprime o nome da pessoa que não deve ser mencionada.

– Só isso?

— Nem fazer referências alusivas, veladas, simbólicas, metafóricas ou alegóricas a eles. Leremos de cabo a rabo, buscando menções indiretas que possam identifica-los .E se o jornal desrespeitar isso

– Censura!

– Depende como o Sr. quer chamar. Censura era na ditadura. Chame de outro nome.

– Verrinário, exprobrador, inconcepto, todos eles juntos se quiser.

– Vocês colocavam a receita de bolo e os Cantos dos Lusíadas.Todo mundo sabia que a tesoura passou por ali.Engenhoso, mas hoje nem isso não passaria. Eu ainda era criança e meu pai me dizia o que era.

– E o Sr. não aprendeu nada com aquilo?

– Não é nada pessoal, sou só um funcionário. Faço o que é minha função.

– Censor! Você é um censor!

– O Sr. persiste nas palavras duras. Para que isso? É só uma proibição zinha.

– Uma ova, isso é censura e quem manda nessa porra sou eu!

– Gozamos de liberdade ampla geral e irrestrita.

– Só se for na tua casa.

– Calma Dr., eu só vim trazer o ofício.

– E lacrar a redação se ousarmos fazer menção aqueles dois. Tenho experiência e faro filho, começa assim, mas isso vai longe.

– Pois é o que a lei determinou! Como disse não mando em nada, sou um cumpridor de ordens.

– A lei pode ser injusta, meu pai, avô e eu já fomos presos e exilados porque desafiamos leis injustas.

– Já que o Sr. falou, sou pelo controle da imprensa. No próximo mandato eles já avisaram para todos nós que vão apertar.

–Faríamos e faremos tudo de novo e mais uma vez para lutar contra a repressão e os repressores.

– Entendi, o Sr. acha que publicar o que bem entende é o justo?

– Não sei, mas é a função da imprensa livre. Liberdade meu caro, algo que você nunca entenderia.

– O Sr. está se exaltando!

– Querido, você não ia querer me ver exaltado.

– Se publicar, vou ter que autuar.

– Pode lacrar, autuar e adjudicar o prédio todo que agora vou publicar mesmo. E tem mais. Amanhã vai sair este nossa conversa filosófica sobre liberdade e censura.

– Ihh! Já vi que o Sr. quer engrossar. Não posso ser identificado, o pessoal lá em Brasília vai chiar.

– Meu caro, você já foi identificado.

– Ah é, como?

– Nunca esqueço um rosto com formato de tesoura.