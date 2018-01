Inversão da República

Progresso: involuir 20 anos em 13. Retrocesso: modernizar o país. Progresso: desviar dinheiro público para o partido. Retrocesso: penalizar improbidade. Progresso: aparelhar todos os escalões do funcionalismo publico. Retrocesso: aumentar controle de gastos. Progresso: uso de informações privilegiadas para aliados. Retrocesso: meritocracia. Progresso: Riscos públicos na república privada. Retrocesso: Eficiência administrativa. Progresso: distorcer as leis. Retrocesso: poderes independentes. Progresso: aumento do controle sobre as massas. Retrocesso: emancipação das pessoas. Progresso: culto à personalidade e mitificação populista. Retrocesso: democracia participativa. Progresso: demonizar oponentes. Retrocesso: processo dialógico. Progresso: autocracia baseada em consumo. Retrocesso: desenvolvimento baseado em infra estrutura. Progresso Pátria educadora, Retrocesso: País de estudantes.

Progresso: catedráticos militantes Retrocesso: professores críticos. Progresso: não vai ter golpe Retrocesso: leis obedecidas Progresso: poder hegemônico Retrocesso: alternância de poder. Progresso: demonizar a burguesia Retrocesso: pacificar a sociedade. Progresso: transformar velhos talentos em propagandistas do Regime Retrocesso: estimular a leitura. Progresso: status quo Retrocesso: atualização. Progresso: aliança com ditaduras Retrocesso: proximidade com democracias. Progresso: silencio seletivo Retrocesso: liberdade para a justiça Progresso: chantagem e dossiês. Retrocesso: articulação pelas ideias.

Progresso: cargos políticos Retrocesso: critérios técnicos Progresso: neooligarquias Retrocesso: horizontalização do desenvolvimento Progresso: maniqueísmo instrumental Retrocesso: ética, solidariedade e equidade Progresso: flexibilidade moral Retrocesso: responsabilidade fiscal. Progresso: lideranças grandiloquentes Retrocesso: Estadistas equilibrados. Progresso: infantilização sistemática. Retrocesso: maturidade analítica. Progresso: neutralizar toda oposição. Retrocesso: embates políticos. Progresso: rigidez ideológica. Retrocesso: captação dos novíssimos tempos. Progresso: centralização de impostos Retrocesso: autonomia federativa Progresso: revisionismo da queda do Muro. Retrocesso: atenção ao presente, contemplação do futuro. Progresso: consagração dos mitômanos. Retrocesso: desmistificação dos consagrados. Progresso: anomia. Retrocesso: estabilidade. Progresso: jogo viciado Retrocesso: regras transparentes Progresso: apesar de você. Retrocesso: amanhã há de ser. Progresso: eleição vitalícia irreversível Retrocesso: impeachment!