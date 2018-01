Rumo ao Totalitarismo

Ninguém precisa de poesia. Como apontam pragmáticos e os inimigos da subjetividade, talvez ela não sirva para nada. Ainda assim, palavras tem o potencial para nos livrar de uma trama sinistra, da qual o senso comum nem desconfia.

Por trás de toda fanfarra totalitária está o elemento que ninguém previu. Para que um Estado totalitário se instale é preciso contar com algo além da cegueira das maiorias. Tampouco bastam ideólogos e intelectuais de arrimo, os sustentáculos acadêmicos do regime. No debate numa grande Universidade sobre os recentes protestos pode-se perceber o mal estar quando alguém da plateia perguntou:

–E os intelectuais? Como se posicionam nesta história toda? (das manifestações maciças por todo País)

Entre pigarros e acenos para o chão, a sala se encheu de constrangimento. Tudo devidamente racionalizado com as indevidas evasivas.

A rigor só há uma função decente para intelectuais, assim como para a imprensa: vigiar e cobrar o poder de suas responsabilidades. Não importa quem governe. Aliás, o vigor da academia e da informação está na crítica, não na aquiescência, jamais na cumplicidade. Tudo que deviam evitar é chapa branca e uniformes dos partidos.

Mesmo agora, depois da perplexidade inicial o núcleo duro que dá respaldo ao governo não parece arredar pé. Escolheram sustentar o engano a consentir e proceder uma revisão vital. Para muitos deles, assumir erros é capitular, examinar erros é fraqueza e a autocrítica não passa de punição. Estão inventando moda, pois qual ciência se sustenta sem retificação permanente a partir das experiências?

A reação da legião uniformizada surpreende mesmo os mais pessimistas. Esperava-se que diante da claríssima contestação popular, pudessem conceder que houveram desvios graves. A flexibilidade doutrinária seria enxergar que todos fomos grosseiramente ultrapassados pelos fatos.

Sempre que bem pensantes se alinharam a projetos hegemônicos de poder a história os desmascarou. Salvo exceções, a análise retrospectiva mostrou que estavam do lado errado: muitos deram legitimidade para o uso do poder contra a população e a sociedade. Os que resistiram aos conluios não sobreviveram inteiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem generalizar, ninguém se exime de omissão. Estiveram respaldando os partidos que agora negam tudo para se livrar dos apuros em que nos meteram.

Por intuição, sabíamos que o poder esteve tentado a usurpar direitos individuais a fim de atender supostas necessidades coletivas. Para tanto foi necessário que se criasse o sentimento de servidor da pátria. Só que a ousadia vêm ultrapassando todos os limites razoáveis. Promulgou-se o decreto de que doravante categorias profissionais serão escaladas para a semi-escravidão. É muito significativo que tenham escolhido estudantes de medicina para suprir inépcias crônicas de seguidas administrações federais. No mínimo, há flagrante violação da constituição federal e das leis do trabalho escravo sancionada pela OIT do qual o Brasil é signatário. Em teoria, o servidor, antes de ser reduzido pelos administradores a uma unidade vigiável com RG, teria sido um cidadão de carne e osso, com direito à liberdade, autodeterminação e privacidade.

Isso significa mais ou menos o seguinte; a educação totalitária – a qual testemunhamos — precede o estado totalitário – cuja instalação está sendo cozida no vapor.

A instauração de um poder central cada vez mais forte. Reparem o aumento progressivo da concentracão de poder nas mãos do executivo, suas insinuações arrogantes, a pletora ministerial, gula fiscal, cooptação agressiva e ostensivo uso da liberação de verbas como ameaça. Não espanta a articulada desarticulação da segurança pública. Coincidem com as anotações de Hobbes de que é constitutivo do poder aterrorizar para controlar.

Exemplos de educação totalitária? A premissa número um é a baixa remuneração. Chamam de processo educativo esmagar toda criatividade com censura e frases desestimulantes. Há serviço melhor para impedir qualquer potencia criativa?

O que os atuais modelos de agremiações políticas e suas corporações insistem em preservar? A mediocridade da cultura de consumo? Sob os auspícios dos privilégios e do lobismo? A vassalagem aberta e fisiológica a um dos poderes? São todos elementos que conspiram para endossar que há uma lógica: um gradual processo com finalidade totalitária.

Não é a toa que originalidade e independência passaram a ser tidas como nocivas e merecedoras de castigos. É que a singularidade ameaça o sistema de castas do establishment conforme previu Roland Barthes quando sonhou com a “ciência impossível do ser único”.

O pacote que recebemos para desenvolver a sociedade digital trouxe pelo menos uma boa nova. É certo que ela veio junto com a poluição de informações, calúnias, boatos incomprováveis e manipulações em tempo real. Mas o conjunto de efeitos colaterais gerou um novo fator: defenestrar os salvadores e a tutoria mental que nos subjuga. O jogo do líder carismático imbatível vem sendo corroído pela sede. A ingovernável sede por autonomia que emana dos indivíduos.

Isso explica, por exemplo, por que sindicatos, partidos, ONGs e instituições subsidiadas que até muito recentemente arregimentavam pelotões, foram destituídos pelas ruas.

Até mesmo claques remuneradas parecem não mais dispostas a esmurrar o ar ou gritar palavras de ordem que não tenham sido por elas inventadas.

Corremos o risco de mudar para pior. O perigo de voltarmos ao chefe geral dos postes ainda não passou. A tirania dos Estados modernos pode assumir muitas formas distintas, mesmo nas democracias.

A sensação de subversão contra o status quo sobrevive e parece recorrente. É que conforme antecipou o escritor norte americano Howard Fast, nosso primeiro mandamento é resistir à tirania.