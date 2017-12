A camisa de ‘El Chapo’

A camisa listrada azul e cinza, a qual o chefão das drogas – até então, o mais procurado do mundo – mexicano, Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán, aparece usando em sua entrevista a Sean Penn, publicada na revista Rolling Stone no sábado, 09 de janeiro, disparou em número de vendas.

A camisa pertence a uma marca de roupas masculinas de Los Angeles chamada Barabas. Popular entre os latinos que vivem nos Estados Unidos, a marca não esperava que o fato de ‘El Chapo’ usar um dos modelos da marca gerasse tamanha publicidade.

O interessante é que ‘El Chapo’ já foi fotografado outras vezes e nem por isso suas roupas viraram febre de vendas.

Talvez a razão de a camisa virar de repente um objeto de desejo não esteja apenas no modelo, mas no contexto mais amplo.

Muito provavelmente, o que levou as pessoas a quererem se vestir como ‘El Chapo’ está no fato de que esse ascendeu a uma popularidade tão grande, a ponto de ser entrevistado por um astro de Hollywood do nipe de Sean Penn.

Quem sabe até não se torna o próximo latino a ganhar um papel tão importante nas telas do cinema como recentemente Pablo Escobar ganhou.

O fato é que Hollywood ainda é o maior produtor de it-coisas, e o modo norte-americano de fazer dinheiro continua mostrando que dá certo.