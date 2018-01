Os trajes de Fidel

Do uniforme militar à roupa esportiva.

Talvez Fidel Castro nunca tivesse pensado sobre isso, mas a conexão entre ambas é o exército.

Depois da aposentadoria, Fidel Castro era constantemente visto usando um uniforme esportivo, na maior parte das vezes da marca Adidas.

As roupas próprias para a prática de exercícios físicos foram criadas com foco na funcionalidade, a fim favorecer a prática do esporte pela aristocracia e pelos militares (duas categorias muito próximas, já que a nobreza sempre participou das atividades de guerra).

De acordo com Patrícia Sant’Anna, diretora de pesquisa do bureau de tendências Tendere, os exercícios físicos saíram dessa esfera apenas por volta da década de 1920, com a consolidação dos direitos trabalhistas.

A partir daí o tempo de lazer passou a ser comum e o esporte aproximou-se da ideia de entretenimento e saúde e, com isso, da moda (com estampas, adereços e silhuetas cada vez mais direcionadas a cada tipo de exercício).

Foi nessa época do primeiro boom dos trajes esportivos que a Adidas foi fundada.

Talvez Fidel usasse os trajes esportivos apenas porque eram confortáveis, talvez fosse como uma homenagem ao basquete cubano, esporte que amava, ou talvez por nenhuma das hipóteses anteriores.

O fato é que, de qualquer maneira, há mais simbologia a ser extraída do vestuário do que pode parecer num primeiro momento.

Traje esportivo, 1920. A jaqueta ainda muito próxima do uniforme militar.