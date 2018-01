Vogue inglesa comemora 100 anos com exposição

Abriu semana passada na National Portrait Gallery de Londres a exposição Vogue 100: A Century of Style. A exibição de fotos comemora os 100 anos da Vogue inglesa.

A Vogue é a revista de moda mais expressiva do setor. Lançada em 1892 em Nova York, chegou ao Brasil apenas em 1975.

Como é novata por aqui, nós não compreendemos muito bem sua relevância histórica.

Porém, nos Estados Unidos e na Europa a Vogue teve papel importante durante a Segunda Guerra Mundial, não só como um veículo de mídia que trazia as notícias do fronte, como também ressaltando um tipo de lifestyle “e vestuário mais parcimonioso, consoante com os tempos mais austeros da guerra”, como afirma a jornalista Karen Kay.

Além disso, foi fundamental na descoberta e divulgação de nomes que mudaram a interpretação da arte, da fotografia e da moda. Cecil Beaton foi um dos seus personagens mais importantes.

Por isso, Robin Muir, curador da exposição, diz que “ao contrário da opinião geral, a Vogue não é uma revista de moda; é sobre pessoas, sociedade e cultura, e como a moda, a arte, a fotografia e a literatura jogam com isso”.

Vogue 1927

Vogue 1943

Vogue 1944

Vogue 1959