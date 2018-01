Blogs, sites e referências

Com a ajuda das pesquisadoras Sílvia Ramos e Anabela Paiva, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), autoras do estudo A Blogosfera Policial no Brasil: do Tiro ao Twitter, preparamos uma lista de blogs e sites que discutem segurança pública ou que apresentam dados sobre o tema.

Colocamos também à disposição os sites das Secretarias de Segurança dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal para o leitor acompanhar os números da violência em todo o Brasil. Como perceberão, sites como os das secretarias de São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Alagoas, por exemplo, têm dados atualizados. Outros Estados ainda deixam muito a desejar.

Contamos com a ajuda dos leitores para nos mandar novas dicas e endereços. Acesse aqui para ver a lista.