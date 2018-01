Danielle Hanna Rached

Danielle Hanna Rached é doutora e mestre (cum laude) em direito internacional ambiental pela Universidade de Edimburgo, Escócia. Possui mestrado em direito administrativo pela USP e é bacharel em direito pela PUC-SP. Foi pesquisadora visitante do Wissenschaftszentrum Berlin – WZB, no departamento de Transnational Conflicts and International Institutions . É pesquisadora na área de direito