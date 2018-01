Frederico de Almeida

Bacharel em Direito, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP). Professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Pesquisa nas áreas de instituições, elites e profissões jurídicas, sociologia política e teorias do Estado.