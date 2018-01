>O Metablog Jurídico mudou de nome e de casa. A partir de agora, ficará hospedado no portal do Grupo Estado, com o nome de Direito e Sociedade, no seguinte endereço: http://blogs.estadao.com.br/direito-e-sociedade/ .

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.