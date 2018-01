Samuel Rodrigues Barbosa

Doutor em direito pela USP, é professor doutor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP. É também Bolsista do CNPq e pesquisador do CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). Atualmente, é pesquisador visitante no Instituto Max Planck para História do Direito Europeu, em Frankfurt, Alemanha. Faz pesquisas em história do