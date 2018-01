Domingo, 02 de junho de 2002 – 11h03

Corintiano Ricardinho é convocado

Émerson foi cortado depois de uma contusão no ombro e o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu chamar o meia-atacante Ricardinho, do Corinthians.

Alaor Filho/AE Rodrigo Paiva, da CBF, anuncia que Ricardinho ocupará o lugar de Émerson

Ulsan, Coréia do Sul – O meia-atacante Ricardinho, do Corinthians, vai substituir o volante Émerson na seleção brasileira, segundo anúncio feito neste domingo de manhã, pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Émerson – capitão do time e homem de confiança do treinador – está fora da Copa do Mundo. Pouco mais de 24 horas antes da estréia, o jogador sofreu uma luxação no ombro direito durante um treino recreativo de reconhecimento do gramado do Estádio de Ulsan, onde o Brasil faz sua estréia na manhã desta segunda-feira. Segundo o médico José Luiz Runco, terá de ficar pelo menos quatro semanas em tratamento.

A CBF consultou a Fifa para saber sobre a possibilidade de convocar um outro jogador para a vaga e foi autorizada. Ainda não está definido se Émerson vai continuar com o grupo na Coréia. O volante só vai falar sobre o assunto nesta segunda-feira. Há exatamente quatro anos, Romário era cortado da seleção por contusão e, ironicamente, Émerson foi convocado às pressas e disputou a Copa de 98, na França.

No treino recreativo deste domingo, Émerson foi para o gol e num chute de Rivaldo, ele foi praticar a defesa e caiu de mau jeito em cima de seu ombro direito. A preocupação foi imediata. Émerson foi assistido pelo médico e deixou o treinamento com suspeita de luxação no local. “O doutor Runco pediu ao Émerson para que ele não movimente o braço direito”, informava o assessor de imprensa, Rodrigo Paiva.

O médico da seleção brasileira deixou o estádio de Ulsan rapidamente e foi para o hotel. O jogador aguardou o fim do treino para ir embora com os demais jogadores, com o braço apoiado numa tipóia.

Edmundo Leite

(texto originalmente publicado no site da Copa do Mundo de 2002 do Estadão)