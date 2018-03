Direto da internet…

Houve um tempo – e não faz muito tempo – que a internet era uma novidade. Mas já naquela época (estamos falando da segunda metade dos anos 90) o número de informações disponíveis era gigantesco. Garimpar coisas legais e relevantes em meio a tanta coisa – assim como hoje – era tarefa difícil.

Não para um jovem jornalista da Agência Estado de faro apurado, que se embrenhava nas entranhas da rede e fóruns de discussão para levar os assuntos mais variados aos leitores do extinto domínio agestado.com.br com uma pegada que só um escritor de mão cheia que é podia ter. A seção de ciência e tecnologia que ele tocava junto com outros nomes era blog antes mesmo de blogs existirem.

Não demorou para o estilo, salpicado de pitadas de ironia, conquistar cada vez mais leitores e admiradores, além de provocar algumas polêmicas de vez em quando. Mais adiante, virou uma seção própria que perdurou por anos e acabou não sei bem por qual motivo.

Além das ciências classudas e pop, a paixão pela ficção científica, literatura, cinema volta e meia davam a cara nos textos, que impressionavam pela qualidade e pela rapidez com que eram produzidos, apesar de uma curiosa datilografia de um dedo só.

Vasculhando os arquivos para esse post, encontrei um texto daquele ano pioneiro que viria a se repetir 14 anos depois, mas dessa vez com o próprio jornalista como protagonista: a viagem a Antártida.

Poderia estender esse post relembrando coberturas, textos e histórias, mas não é preciso tudo isso quando basta dizer que Carlos Orsi é um dos profissionais mais brilhantes com quem já trabalhei. Vai fazer falta por aqui, mas seu novo blog e livros devem pintar logo por aí.

