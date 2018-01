Domingo, 02 de junho de 2002 – 06h32

Émerson: suspeita de luxação no ombro

Ulsan – O capitão Émerson, que deixou o campo machucado no último treino da seleção brasileira antes da estréia contra a Turquia, neste domingo, no Munsu Stadium, em Ulsan, pode ter sofrido uma luxação no ombro direito. A avaliação preliminar é do médico José Luiz Runco.

Em um “rachão”, o volante brasileiro, que estava atuando como goleiro, machucou o ombro e deixou preocupado o grupo. Depois de alguns minutos sendo examinado no gramado, Émerson abandonou a brincadeira, sendo levado para o vestiário.

Runco pediu, neste momento, para que Émerson não movimentasse o braço direito. Na véspera da estréia, o clima entre os brasileiros é de grande apreensão.

Émerson deixou o estádio com o braço imobilizado e não quis falar com a imprensa. Apenas negou que estivesse sentindo dores. O jogador seguiu para o hotel do Brasil, para onde o médico já havia ido um pouco antes.

