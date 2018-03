Mais figurinhas de 58 e cartão de 62

Seguindo a série iniciada sobre o álbum da Copa do Mundo de 1958, aqui vão mais três figurinhas da primeira seleção brasileira campeã do mundo. Para arriscar os nomes dos jogadores é só enviar o palpite.

As três anteriores eram do são-paulino De Sordi, do goleiro corintiano Gilmar e do Vascaíno Belini.

O leitor Claudio Fabri atendeu ao pedido do blog e enviou por e-mail uma pequena relíquia: um cartão de um candidato a deputado federal saudando os jogadores bicampeões do mundo na Copa seguinte, em 1962, no Chile.

Aproveitando o cartão enviado pelo Claudio, uma boa leitura para quem quiser saber mais sobre a associação entre política e futebol e outras aspectos da influência do esporte na vida do País é o livro “O Futebol explica o Brasil – Uma história da maior expressão popular do Brasil”, do jornalista e historiador Marcos Guterman, que também tem blog por aqui.

O Futebol explica o Brasil nas livrarias:

