Que o deputado Eduardo Cunha tem várias faces, dependendo da situação, todo mundo sabe. Dependendo do ângulo ou do estado de espírito em que foi fotografada, qualquer pessoa pode parecer outra, irreconhecível. Algumas das várias faces do presidente da Câmara dos Deputados podem ser vistas na sequência abaixo feita pelo premiado fotógrafo do Estadão Dida Sampaio.

Há muitas outras faces de Cunha. Mas difícil mesmo é reconhecer qualquer uma delas nessa máscara de carnaval que a tradicional fábrica de adereços divulgou. Máscaras de carnaval quase nunca são fieis à feição do homenageado, ou do zoado – e tem personagens que não ajudam muito, como é o caso do atual chefe da casa dos deputados. Mas, nesse caso do Cunha, ou deu defeito na máquina ou o designer da forma da matriz não estava lá em seus melhores dias. Ou é um novato, vai saber. Mas tudo tem limite. E se tem uma instituição que tem que ser repeitada nesse País, essa é a folia do Rei Momo. Carnaval é coisa séria. Fora, máscara do Cunha!