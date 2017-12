Fratura de Anderson Silva lembra drama de Mirandinha em 1974

Mirandinha fratura a perna em 1974. Foto: Domício Pinheiro/Estadão Conteúdo

Um chute com força atingindo a perna do oponente e a própria perna brutalmente quebrada com o golpe. A impressionante imagem da fratura da perna do lutador brasileiro Anderson Silva na luta revanche contra o americano Chris Weidman na madrugada deste sábado lembra outro drama ocorrido no esporte há quase 40 anos. O cenário, no entanto, não foi um ringue de lutas, mas um campo de futebol. Mirandinha, atacante do São Paulo, fraturou a própria perna ao atingir o joelho do zagueiro Baldini, do América, num jogo disputado em dezembro de 1974, em São José do Rio Preto.

O lance foi captado pelo fotógrafo Domício Pinheiro, do Estadão, numa imagem antológica do fotojornalismo. A sequência de imagens não é menos impressionante, com os jogadores desesperados e os médicos e massagistas colocando os ossos quebrados no lugar. O jogador fraturou a tíbia e o perônio.

A sequência de imagens pode ser vista neste vídeo feito quando a equipe do Sportv visitou o Acervo Estadão:

A recuperação plena do jogador só aconteceu depois de várias cirurgias e a volta ao time titular do São Paulo demorou três anos, com o jogador retornando em dezembro de 1977. Mirandinha, porém, nunca mais seria o mesmo artilheiro de antes.

