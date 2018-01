Google Maps mostra obras da ciclovia que desabou no Rio

A construção do trecho da ciclovia que desabou no Rio de Janeiro, matando duas pessoas, pode ser vista em várias etapas pela ferramenta “vista da rua” do Google Maps, site de geolocalização que mostra vias de todo o mundo fotografadas pelos carros do Google.

Como a obra é recente e o site tem o recurso de mostrar o mesmo local em tempos diferentes da passagem do carro da empresa, é possível ver desde os operários trabalhando nas primeiras tarefas, o enchimento das placas de concreto, a finalização e a ciclovia já pronta.

No trecho que desabou após ser atingido por ondas é possível ver um vão entre a placas que caiu e as placas adjacentes e vários detalhes da estrutura. Na maior parte da seqüência fotográfica do site as demais placas aparecem conectadas sem o vão aparente. Clique nas imagens para visualizar.

A ciclovia após o desabamento

