Lacinho luminoso da Minnie é o hit do Natal na Paulista

O gorrinho vermelho deu lugar ao lacinho colorido e iluminado na avenida Paulista. No concorrido passeio para ver as luzes de Natal neste domingo, o adereço brilhava na cabeça de meninas de várias idades ao longo do percurso.

Vendida a oito reais por camelôs espalhados em vários pontos, a tiara com o lacinho luminoso da Minnie deu um ar de alameda da Disneylândia à avenida.

Bastava dar alguns passos para se deparar com garotas orgulhosas do enfeite posando para fotos, no ombro dos pais ou zanzando no meio da multidão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os meninos, marrentinhos cada vez mais cedo, não deram muito bola para a opção com chifrinhos vermelhos também encontrada nos improvisados estandes dos camelôs. Alguns preferiam posar de bad boys, fingindo não estarem maravilhados com a decoração de natal, a iluminação dos prédios, o mar de gente e as estátuas vivas das mais variadas.

É mais ou menos a atitude blasé de muita gente boa que mora em São Paulo, principalmente na região da Paulista, e torce o nariz para a festa. Esse pessoal costuma amaldiçoar o trânsito e a multidão que tomam conta da avenida, mas faz a mesma coisa quando estão na Times Square, em Nova York, em Picaddily Circus, em Londres, ou na Champs Elysees, em Paris. Também tiram foto a dar com pau, mas posam de anti-turistas descolados e desdenham desses dias de diversão natalina na mais tradicional via de São Paulo.

Aliás, já faz um tempo em que a Paulista está fervendo, não só no horário comercial, mas também de noite, com uma agitação digna de qualquer um dos lugares citados acima.

A nova gestão municipal que está para começar bem que podia ficar mais atenta a isso e voltar a liberar o comércio de comida de rua e outras atividades ambulantes que, se devidamente fiscalizadas e controladas, podem contribuir para um astral ainda melhor.

Garoto dança ao som de guitarra perto da esquina com a Augusta