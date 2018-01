futebol brasil – índice de notícias – Agência Estado – 20/jul/99 – 03h16





Nike controla o site da CBF





São Paulo – Além de patrocinar os principais jogadores e determinar o calendário de amistosos da seleção brasileira, a multinacional Nike também substitui a Confederação Brasileira de Futebol em uma tarefa aparentemente mais simples: a edição e responsabilidade pelo site mantido na internet pela principal entidade do futebol brasileiro. É a Nike quem assina a home page oficial da CBF, no endereço www.cbf.com.br.





Ao contrário de outras federações esportivas nacionais, internacionais e até regionais, a entidade que comanda o futebol brasileiro apenas empresta seu nome à página, cujo conteúdo praticamente se restringe à seleção brasileira e é todo de responsabilidade da patrocinadora, através da empresa norte-americana TWIinteractive.





O aviso de copyright (direito de propriedade) não esconde a situação e, apesar da ressalva de que se trata do “site oficialda seleção brasileira”, é explícita a advertência sobre a proibição da reprodução de qualquer informação ou parte do website sem autorização da Nike.









Mesmo estando sob seu controle – o site também pode ser acessado através do endereço www.brasilfutebol.com -, a Nike não usa a página oficial da CBF na internet como forma de propaganda direta. Seu logotipo só aparece na seção de patrocinadores e no documento “termos de uso”, inteiramente em inglês. Nele, as advertências sobre o uso indevido do site estão mais detalhadas, informando inclusive que o servido é gerado pela TWI, da cidade de Herndon, na Virgínia, e que eventuais problemas em relação ao uso do conteúdo serão resolvidos de acordo com a legislação americana.





A parte reservada à CBF, limita-se a uma seção que traz a história da entidade, uma lista de endereços das federações regionais, entre outros dados de menor importância, como informações sobre os programas sociais da entidade. Sobre o campeonato Brasileiro que começa no sábado, por exemplo, não existe uma linha no site oficial da CBF.

Edmundo Leite

(texto originalmente publicado no site da Agência Estado em 20 de julho de 1999. A url original ‘http://www.agestado.com.br/noticias/futebol/brasil/htm/11061.htm’ não está mais acessível)

