Plínio, o perigote do debate: as queixas de Marcia e Mauricio

Os tuiteiros Marcia Carvalho e Mauricio Alves não gostaram de ver reproduzidos no texto “Plínio, o perigote do debate”, aqui neste blog, os comentários que eles publicaram no Twitter sobre o desempenho candidato do PSOL no debate de quinta-feira.

Enquanto a Marcia se queixou de o comentário dela ter sido usado para tratar Plínio de Arruda Sampaio como um comediante, o Mauricio reclamou que foi citado sem ter sido consultado.

A Marcia se manifestou pelo Twitter, por comentários no post original e também publicou um texto em seu blog. O Mauricio se manifestou apenas pelo Twitter. As queixas de ambos seguem abaixo.

As da Marcia, em seu blog:

As do Mauricio, no Twitter:

Algumas respostas às queixas de ambos já foram dadas no twitter ou em comentários no post original. Eventuais novas considerações minhas serão publicadas neste post como comentários.