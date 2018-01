Voltando a Abbey Road, pelo Google Street View

Por conta da notícia de que o famoso estúdio Abbey Road foi colocado à venda pela gravadora EMI, reciclo uma postagem do ano passado, ainda na versão anterior do blog.

Apenas uma boa desculpa para voltar à mítica faixa de pedestres londrina, ainda que pelo Google Street View (os estúdios ficam pouco adiante da faixa de pedestres, no muro branco de grades baixas à esquerda):

Refaça os passos dos Beatles em Abbey Road no Google

07/08/2009

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Li por aí que neste sábado, 08 de agosto, faz quarenta anos que os Beatles fizeram a famosa foto atravessando a faixa de pedestres da Abbey Road, em Londres. A imagem na capa do disco elevou o lugar a ícone planetário. Milhares de turistas que vão a Londres incluem a rua onde ficam os estúdios em que o conjunto gravava como passagem obrigatória, principalmente para tirar fotos refazendo a cena.

Para os fãs dos Beatles quem não podem ir até lá, a ferramenta Street View (Vista da Rua) do Google Maps permite ter um pouquinho da sensação do lugar, inclusive com o mesmo campo de visão que Paul, John, George e Ringo tiveram quando deram aqueles passos – pequenos para o homem, grandes para humanidade, pode se dizer.

clique na imagem para andar pela rua

Em 1998 fiquei 20 dias em Londres e acabei não indo a Abbey Road. Comprei até poster, longe dali, mais no centro, mas não fui. O pior é que descobri depois que estava morando bem pertinho dali. Estive lá de novo no ano passado, e novamente não fui.

Maravilha esse Google Street View. Nos leva a novos caminhos e relembra velhos caminhos percorridos.