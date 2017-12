Lojinha de sapatos no terminal Barra Funda de trens, metrô e ônibus, em São Paulo, usa a crise econômica como chamariz para vendas:

Em outro ponto do transporte público de São Paulo, as esteiras que ligam as linhas amarela e verde nas estações Paulista e Consolação do Metrô, anúncio de uma faculdade também menciona a crise, com uma abordagem diferente, para promover seus cursos.

Fotos: Edmundo Leite