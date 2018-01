Romero Britto e Paulo Coelho se encontram em Genebra

Os dois artistas brasileiros de maior sucesso no mundo se encontraram na semana passada em Genebra. O escritor Paulo Coelho, que mora na cidade suíça, foi prestigiar o artista plástico Romero Britto na vernissage realizada na galeria Franke Pagès, que expôs o original do quadro The Pink Elefant (O Elefante Rosa). A obra reproduzida em 199 cópias em litogravura será vendida pelo Print Them All, uma tradicional impressora francesa que comercializa obras de arte contemporânea pela internet. Cada reprodução é numerada e assinada pelo artista e custa 830 libras (R$ 3.528,07).

O encontro também foi registrado em vídeo: