Domingo, 02 de junho de 2002 – 10h12

Substituto de Émerson sai ainda hoje

Ulsan, Coréia do Sul – O nome do jogador que vai substituir o volante Émerson – cortado por contusão – deverá ser divulgado ainda neste domingo pela CBF. A entidade aguarda para as próximas horas a posição da Fifa a respeito do assunto. “Se a Fifa disser que podemos chamar alguém, o técnico Luiz Felipe (Scolari) vai fazer a convocação imediatamente”, disse o assessor de imprensa da Seleção, Rodrigo Paiva.

Sobre a possibilidade de o volante continuar com a seleção, Felipão foi claro. “Isso só vai depender dele. Se o jogador quiser será bem-vindo”, disse. Sobre o time que vai estrear na Copa, Felipão ainda prefere fazer mistério. Disse que só vai anunciar o substituto de Émerson minutos antes da partida contra a Turquia.(texto ori

O jogador sofreu uma luxação no ombro direito durante um treino recreativo de reconhecimento do gramado do Estádio de Ulsan, onde o Brasil faz sua estréia na manhã desta segunda-feira e, segundo o médico José Luiz Runco, terá de ficar pelo menos quatro semanas em tratamento.

Edmundo Leite

(texto originalmente publicado no site da Copa do Mundo de 2002 do Estadão)