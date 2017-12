Viajando no street view: mulher ao sol em João Pessoa

Mais que um serviço para orientar caminhos, o street view (vista da rua) do Google proporciona uma verdadeira viagem pelos lugares fotografados. Vários sites se dedicam a pegar cenas inusitadas, como brigas, crimes, gente morta, bêbados, cenas de sexo e acidentes.

Já outras imagens fazem pensar em alguém com olhar apurado fazendo os cliques e não uma máquina automática acoplada no teto de um carro. Numa volta por João Pessoa é possível deparar com essa mulher tomando sol em frente a uma antiga casa numa rua da capital paraibana. O que estaria pensando essa mulher? Por vários quadros seguidos (antes, durante e depois de o carro passar por ela) a mulher parece fixar o olhar nos seus próprios pés. Seria mesmo esse o interesse dela ou estaria com a cabeça em outro lugar?

Eu apostaria na segunda hipótese.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E quem quiser aproveitar a viagem, com um giro no mouse dá para andar em frente a um conjunto de casinhas coloridas no outro lado da rua.

# Leia mais sobre lugares no street view