Abraji e School of Data fazem cursos online de jornalismo de dados

Este é um mês de boas oportunidades para quem quer dar os primeiros passos no jornalismo de dados. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e a School of Data vão oferecer cursos online sobre como usar e analisar bancos de dados em reportagens.

O 2º Curso Online de Jornalismo de Dados da Abraji tem início no dia 17 de abril e duração de três semanas. Ele vai ser dado pelo repórter Rodrigo Burgarelli, do Estadão Dados, e um dos vencedores do Prêmio Esso 2015. “O jornalismo de dados dá uma liberdade inédita para o repórter depender menos de fontes e descobrir suas próprias histórias, inclusive com mais profundidade na apuração”, afirma Burgarelli. “Para nós, jornalistas, isso significa a possibilidade de analisar bases publicadas por órgãos do governo na íntegra.”

As inscrições, com vagas limitadas, devem ser feitas no site da associação. O custo é de R$115 para os associados e R$140 para os demais interessados. A única condição para se inscrever é ter conhecimento de softwares de planilha, como o Excel. Fazem parte da programação do curso assuntos como o cruzamento de bancos de dados e uso das funções de agrupamento, organização e otimização – todos para consultas mais complexas.

Outra oportunidade no mês são as bolsas da School of Data para os Programas de Fellowship. As inscrições estão abertas até o dia 16 de abril no site da rede. Ao todo, são dez vagas disponíveis para candidatos que tenham interesse em Dados e inglês fluente.

Além da bolsa, o programa vai custear um encontro entre os candidatos no “Summer Camp”.

Os programas vão ocorrer do dia 24 de abril a 31 de dezembro, com bolsa de mil dólares mensais para os selecionados. São dez dias de atividades por mês que variam entre o online e off-line.

Não tem como participar desses projetos, mas quer entrar no mundo do jornalismo de dados? Selecionamos para você boas fontes de consulta:

Ferramentas digitais para jornalistas

Escrito pela jornalista investigativa Sandra Crucianelli, o e-book está na biblioteca virtual do Knight Center. A segunda versão do livro, mais atualizada, conta com quatro capítulos sobre Dados: A Web Profunda: terreno fascinante para a captura de dados, Dados Abertos: O movimento Open Data no mundo, Banco de Dados e Visualização de Dados Para Iniciantes.

Manual do Jornalismo de Dados

Com a contribuição de mais de 70 jornalistas, o manual ensina a usar dados para fazer reportagens mais completas. O livro aborda assuntos variados, como a Lei de Acesso à Informação e o crowdsourcing.

Plano de aula do Instituto Poynter

A Agência Pública acaba de traduzir o guia de fact-checking do Instituto Poynter. O material apresenta as ferramentas básicas para verificação de informações e propõe exercícios, incluindo discussões sobre notícias e produção de conteúdos.

Siga os números

Da nossa ex-foca Mariana Segala, o livro é um manual de como aplicar as práticas e as técnicas do jornalismo de dados para cobrir assuntos de jornalismo econômico. Além de ensinar a buscar essas informações, o autora fala sobre cobertura de finanças e negócios e explica como trabalhar com os dados em economia.