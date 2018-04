Após duas semanas de aulas, palestras e matérias, a expectativa para começar o rodízio na redação é grande. Preparados pela aula de marketing pessoal da consultora Renata Mello, estamos prontos para iniciar nossa jornada nas redações do Estadão com uma postura profissional e comprometida. Não faltaram dicas de como se vestir com conforto e elegância para o trabalho. E que venham os grandes eventos. Estamos preparados para uma boa cobertura e para jantares sofisticados.

Renata também abordou elegância à mesa. Mostrou como servir um vinho e como abrir uma garrafa de espumante. Ela ofereceu também uma demonstração de como comer com vários talheres, copos e pratos em uma recepção formal. Como usar o guardanapo de pano? Quais são os talheres para a carne e o peixe? O que fazer se eu derrubar uma bebida na mesa ou em alguém?

Essas perguntas foram respondidas pela consultora aos jovens jornalistas. E nada de fofoca ou discussão durante recepções formais! É regra de etiqueta evitar certos assuntos à mesa. Falar de doença ou apontar as calorias da sobremesa, por exemplo, nem pensar.

Talita Matias, de 23 anos, é formada em Jornalismo pela PUC-Campinas