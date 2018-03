Averiguando o mistério

Depois de aprendermos com Paco Sánchez a importância de “mirar, escuchar, pensar y saber contar”, o editor do Estado Marcelo Beraba deu uma aula sobre um dos pontos cruciais na vida de um jornalista: a apuração – que, se bem feita, ajuda a manter a credibilidade, considerada um patrimônio do profissional da imprensa.

Com o intuito de ilustrar a técnica, Beraba destacou cinco fundamentos para uma boa apuração: observação, pesquisa (conhecimento), entrevista, documentação e rechecagem. Ele evidenciou, por exemplo, a importância de se preparar para fazer uma entrevista – sempre que possível formular perguntas de antemão e, dessa forma, ter um roteiro para seguir. Tudo isso baseado em uma eficiente pesquisa, é claro.

Tais dicas e conselhos ajudam a evitar apurações deficientes, as quais podem gerar erros graves que afetam a credibilidade de um veículo ou profissional. Foi o que aconteceu no episódio citado por Beraba. Em agosto de 2000, o Correio Braziliense deu como manchete O Correio errou. Essa foi a maneira encontrada pelo jornal para corrigir a falha causada por uma apuração incompleta – no dia anterior, havia sido publicada uma reportagem – intitulada O grande negócio de Jorge – com falsas denúncias de corrupção que envolviam o ex-secretário do Palácio do Planalto Eduardo Jorge.