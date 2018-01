Editor-executivo do portal afirma que jornalismo vive uma “revolução”

Mateus Tamiozzo

Ao falar sobre mídias digitais e a atuação do repórter multimídia, o editor do portal do Estadão, Luis Fernando Bovo, destaca que o jornalismo vive uma “revolução”. Para ele, a presença constante desses meios nas redações gera a necessidade de um trabalho cada vez mais ágil.

Segundo o editor, é importante pensar antecipadamente estratégias para garantir uma cobertura eficiente dos acontecimentos diários. “Os jornais tentam sobreviver e analisar o que fazer com o conteúdo digital”, explicou, durante a Semana Estado de Jornalismo. Bovo aponta as inúmeras possibilidades que as mídias digitais proporcionam na produção de materiais. “O conteúdo pode ser ampliado”, comenta, se referindo ao espaço que a Internet proporciona para adequar publicações de vídeos, textos, áudios, infográficos e fotografias.

Sobre a atuação do repórter multimídia, Bovo aponta: “É o mais difícil porque tem que mudar a ‘chave’ do jornalista”. A atuação das faculdades na educação dos futuros profissionais de comunicação é um dos aspectos que o editor do portal Estado vê com preocupação: “Hoje, sinto falta de repórteres com um mínimo de preparação”. Bovo afirma que as “faculdades não preparam” os acadêmicos para enfrentar as novidades digitais que surgem periodicamente nas redações.