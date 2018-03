Calendário em branco

A luz trêmula da lâmpada com defeito incomoda o olhar mais atencioso. Pendurados por arames, um chicote e uma forca dão boas-vindas aos visitantes da sala dos focas, no primeiro mezanino do prédio do Grupo Estado. Próximo aos instrumentos de tortura e adorno, riscos a caneta mostram que está acabando.

O cavalete que há três semanas sustentava uma folha em branco virou calendário do fim do curso. Ontem tivemos uma última conversa com o coordenador, Chico Ornellas, e fechamos o suplemento. O deadline, como nos últimos três meses e dez dias, foi às 23h59min.

Criamos uma relação de amor e dependência com o curso e a rotina puxada. No Curso Estado de Jornalismo, os “prisioneiros” não querem ser soltos. Relutam em dizer adeus.

Vivemos desde setembro rotinas de 10, 12, 14 horas por dia nas dependências do Grupo Estado. E gostaríamos que fossem mais. Se tivessem camas por aqui, com certeza alguns fariam do primeiro mezanino a sua casa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dias rabiscados com caneta preta mostram o que parece difícil acreditar: realmente acabou. O calendário que projetava a intensidade que seriam esses últimos dias de curso agora tem só um dia em branco, onde pode-se ler “formatura”. Este dia é hoje.

Quando esse texto for publicado no Em Foca as rotativas provavelmente estarão imprimindo os exemplares do suplemento que será distribuído com o Estadão de amanhã. Em poucas horas, receberemos nossos certificados no auditório em frente à sala dos focas. E é isso.

Espero que os leitores do Em Foca, que nos acompanharam nesses meses, sintam-se parte do suplemento que produzimos ao pegarem o jornal de amanhã. Porque, com certeza. são!