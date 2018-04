Catálogo de focas

O significado de Davi é predileto, amado. Já Rafael, tal qual o anjo, é “curado por Deus”. Os dois são nomes bíblicos. Enquanto isso, Luís, com suas variações de grafia, significa combatente glorioso. E Luísa varia de Luís, assim como Heloisa de Luísa. Mas, peraí, se tudo isso você pode encontrar com bastante mais “misticismo” no www.significadonome.com.br, por que estou entrando no assunto? Na verdade, não é o significado de nome algum que vem, propriamente, ao caso.

É certo que os pais de cada um dos 30 jornalistas que acabam de iniciar o 22º Curso Estado de Jornalismo tiveram um motivo para batizar seus rebentos. Com certeza, pensaram e repensaram com carinho sobre como nos chamar. Tudo isso para, em 2011, com graça, perdermos nossas graças. Pois é, durante os três meses do curso, foca é prenome e a ordem alfabética determina a família.

“Você estava na cadeira que eu usava, foca X”, já ouvimos e ouviremos falar sempre que encontramos um “antepassado”. Temos até território demarcado. Durante este período, vai ser um número que ditará o lugar em que sentamos na sala e nos diferenciará entre os trabalhos que produzimos.

Mais um motivo também para a risada dos amigos. Tudo bem, afinal, impossível não lembrar do treinamento de choque daquele filme. “01, você é um fanfarrão”, dizia o Capitão Nascimento, em Tropa de Elite. Ou seria, 02, 03…? Bom, por aqui, elogios e puxões de orelha poderão vir do 01 ao 30. Mas sem ressentimentos, afinal, com muita humildade, a gente se sente, mesmo, passando por um treinamento de elite.

Então, sem mais fanfarronices, apresento os 30 números, e, por enquanto, seus nomes também.

O Foca 01 é o Antonio Victor Pita Luz, que veio da Bahia -ia -ia.

A Foca 02 é a paulista, e paulistana, Beatriz Ferreira Bulla.

Cecília Carbone Cussioli é a Foca 03. Ela é de São Paulo, mas fez faculdade em Florianópolis, Santa Catarina.

O Ciro Gilmar Campos Filho é o Foca 04, do Paraná.

A Foca 05 é Cristiane Nascimento de Jesus, também de São Paulo.

O Foca 06 é porreta de animado. Davi Lira de Melo veio de Pernambuco.

Débora Álvares Schuab Táboas é a Foca 07, de Brasília.

A Gabriela Azevedo Forlin é a Foca 08, vinda de Santa Catarina.

Guilherme Fujimoto Amorim é de São Paulo, foi ao Nordeste, por onde fez faculdade, mas voltou para ser o Foca 09.

Heloisa Aruth Sturm é paulista e a Foca 10.

Eu, Jacyara, vim da (linda) cidade de Vitória, no Espírito Santo, e sou a Foca 11.

O Foca 12 é o José Gabriel Navarro, de São Paulo também.

José Roberto Gomes Júnior é o Foca 13, outro de São Paulo.

Juliana Souza Deodoro é a mineira do grupo e a Foca 14.

O Leandro Igor Vieira Ferreira é de Natal, Rio Grande do Norte, e veio ser o Foca 15.

Leonardo Berns Gorges é outro representante de Santa Catarina e é o Foca 16.

A Foca 17 é a Lidiane Dias Ferreira, de São Paulo.

O Foca 18 é o Luis Fernando Soares Carrasco, também de São Paulo.

O Luiz Betti é o Foca 19, maaais um da turma de São Paulo.

Luiza Regina Machado Calegari é a paranaense Foca 20.

Mariana de Araújo Niederauer deixou Brasília para ser a Foca 21.

O Mateus Elias dos Santos é de Araras, interior de São Paulo, mas estudou em Viçosa, Minas Gerais, e é o Foca 22.

Natália Peixoto Rodrigues, mineira, mas só de nascimento, veio para São Paulo, onde fez a faculdade, e é a Foca 23.

O Foca 24 é o Rafael Gyurkovits Abraham, de Santo André, em São Paulo também.

Reinaldo Di Giácomo Adri veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ser o Foca 25.

A Romina Cácia Dutra Magalhães trouxe a alegria da Paraíba. Ela é a Foca 26.

Talita Alves Matias, mais precisamente de Campinas, em São Paulo, é a Foca 27.

Única carioca do grupo, Talita Duvanel da Silveira é a Foca 28.

O Thiago Lasco de Magalhães, também de São Paulo, está muito feliz em ser o Foca 29.

E, para fechar a conta – ou pendurá-la com a Sandra, do bar/restaurante Johny’s, quem, dizem, no final, será a única a nos chamar pelos nomes -, Thiago Machado Santaella, de Santa Catarina, é o Foca 30.

Jacyara Pianes Henriques Carvalho, de 23 anos, é formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)