Centro Knight e ANJ promovem curso gratuito de videojornalismo

O Centro Knight para o Jornalismo nas Américas vai promover de 24 de julho a 20 de agosto o curso online “Videojornalismo: narrativas visuais para plataformas digitais. Em parceria com a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e com o apoio do Google News Lab, o curso vai discutir o uso do audiovisual nas narrativas jornalísticas digitais.

Com duração de quatro semanas, o MOOC (Curso Online Aberto e Massivo) será dado pelos jornalistas Alessandro Alvim, editor assistente do O Globo, e João Wainer, ex-editor da Folha de S. Paulo e vencedor do Prêmio Esso na categoria Telejornalismo.

São quatro módulos que apresentam conceitos e técnicas de produção audiovisual para as plataformas digitais, incluindo assuntos como usabilidade, técnicas de roteiro e layout.

O curso não tem aulas ao vivo, pode ser assistido a qualquer momento, mas o participante tem de cumprir as atividades que são passadas na semana. Quem desejar receber o certificado, deve pagar uma taxa de 30 dólares no site.

Para se inscrever, é preciso criar uma conta no sistema Journalism Courses e selecionar a opção “Videojornalismo: narrativas visuais para plataformas digitais”, que aparece na listagem de cursos da página inicial do site. Mais detalhes sobre o passo a passo da inscrição, clique aqui.