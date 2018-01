Confira a lista dos aprovados para a segunda fase de seleção do Curso de Jornalismo Econômico

Por Bianca Gomes*

Foi divulgada hoje, dia 22 de março, a lista dos candidatos aprovados para a segunda fase de seleção do Curso Estado de Jornalismo Econômico. A próxima etapa do processo é presencial e vai ocorrer na sede do Estadão, em São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de março.

Os candidatos vão passar por um dia de atividades no jornal. Na parte da manhã, os participantes fazem prova com 30 questões de múltipla escolha (incluindo questões de conhecimentos econômicos, políticos e internacionais, além de português) e escrevem uma reportagem de economia. À tarde, serão entrevistados por profissionais do Estadão. No intervalo após o almoço, os selecionados vão fazer o “Caminho da Notícia”, um tour pela redação e outras áreas do Grupo Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia da segunda fase, os selecionados devem trazer uma foto 3×4 e a declaração da faculdade ou o diploma de formação. Todos os selecionados vão receber e-mail com orientações sobre o endereço e o horário marcado para o processo.

Confira, abaixo, a lista de aprovados e a data da segunda fase. Parabéns a todos!

28 de março

Amanda Fonseca e Silva

Amanda Moura

Amanda Pupo

Amanda Ribeiro

Ana Carolina Jones

Artur Ferraz de Menezes Feitosa

Bárbara Cardozo Bozzo

Betiane Laurenice Batista da Silva

Bianca Souza Soares

Bianca Trajano Bion

Bruna Burkhardt Furlani

Bruna Meneguetti Figueiredo

Carolina Costa Bastos

Carolina de Castro Mendes

Carolina Lessa Correia de Souza

Gabriel Araújo Oneto

Gabriel Henrique Vieira

Gabriel Roca

Gabriely Souza de Araujo

Galeno de Sena Lima

Giovanni Teixeira Tagliari

Dia 29 de março

Guilherme Almeida Rocha

Guilherme Lazaro Mendes

Ihanna Barbosa

Isabelle Almeida Dal Maso

Isadora Maria Gomes da Silva

Jéssica Díez Corrêa

Karoline Roza da Silva Borges da Conceição

Kelly Ayumi Miyashiro

Laura Schneider

Lauriberto Carneiro Pompeu de Sousa Brasil

Leonardo Laranjeira Nunes Pinto

Leonardo Vieceli

Letícia Fucuchima Augusto

Lorena Lara Garcia de Oliveira

Lucas Coelho Fernandes Castro

Lucas Salgado Baldez

Luiz Fernando Nascimento Menezes

Luiza Junqueira de Paiva Donatelli

Marcelo Hermsdorf

Mariana Amorim Machado

Mariana Campolina Durães

Dia 30 de março

Mariana Canhisares

Mateus Vinicius da Cunha

Matheus Dias Galdino Soares

Matheus Gouvea de Andrade

Monique Heemann

Natália de Oliveira Vieira

Nathalie Valim de Souza Bernasconi

Nicholas Buck Shores

Paula Villela Comassetto

Pedro Henrique Ladislau Leite

Priscilla Breda Panizzon

Renata Correa Clo

Ricardo Florêncio dos Passos

Ricardo Vieira Siqueira Carvalho Ferreira

Stephanie Murer Franco

Tavane Gusmão Braga

Teo Yamin Cury

Thomas Furtado

Victor de Barros Labaki Agostinho

Victor Gustavo Puia Santos

Vinicius Felix Lopes dos Santos

* Estagiária do Curso Estado de Jornalismo