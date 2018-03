Correria típica do dia a dia da redação já começou

Como tudo no jornalismo, o Curso dos Focas do Estadão não foge à regra e já começa a todo vapor. Neste primeiro mês, tivemos encontros com importantes nomes da imprensa brasileira, como José Nêumanne Pinto, chefe dos editorialistas do Jornal da Tarde e comentarista da Rádio Jovem Pan e do SBT, Luiz Felipe Pondé, filósofo e articulista da Folha de S. Paulo, e Daniel Piza, colunista de O Estado de S. Paulo, entre muitos outros. Também temos contato diário com os vários ex-focas que hoje trabalham na redação do jornal, alguns em cargo de chefia, e que esclarecem uma série de dúvidas em relação ao que acontece depois do curso. Esses bate-papos com profissionais experientes inspiram, orientam e ajudam a planejar nossas carreiras.

Neste curto período já fizemos muitas pautas interessantes. Por exemplo: cobrimos a sabatina promovida pelo Estadão com o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, entrevistamos a bióloga Anamaria Aranha Camargo, do Instituto de Pesquisa Ludwig, e fizemos uma entrevista coletiva com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, só para citar algumas coberturas de peso. Quando obtemos o retorno dos textos produzidos – momento tenso, diga-se – identificamos os erros e aprendemos como melhorar as técnicas de redação e reportagem.

Em meio a tantas atividades, o maior desafio é, certamente, controlar o tempo de acordo com as demandas. O que não deixa de ser mais um exercício para o desenvolvimento profissional. Se tivesse de resumir em uma palavra, diria que o programa é intenso. Afinal, como dizem por aqui, “não existe pauta ruim, existe jornalista incompetente…” No mínimo estimulante, não?