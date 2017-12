Curso Estado de Jornalismo abre inscrições

Vão até 31 de julho as inscrições para o processo seletivo do 27º Curso Estado de Jornalismo, um dos mais tradicionais programas de treinamento para jovens talentos do setor. Durante os três meses de atividades – de 12 de setembro a 9 de dezembro -, os 30 focas participantes vão ter aulas e palestras especiais, além de atuar nas redações do Grupo Estado. O curso é gratuito e ocorre em São Paulo.

Podem se candidatar às vagas alunos de último ano de todas as faculdades de jornalismo do País e jornalistas recém-formados (2014 e 2015). A primeira fase, online, segue até dia 31 de julho, pelo site vagas.com. Para participar do processo, é preciso incluir o currículo na página e fazer as provas de conhecimentos gerais, português e inglês. Até 90 aprovados serão convocados para a segunda etapa de seleção, presencial, entre os dias 22 e 25 de agosto. O resultado final sai em 28 de agosto.

No período do curso, os focas cumprem programa de aulas teóricas e práticas no período da manhã, com professores de Política, Economia, Português, Ética e Direito, além de editores e repórteres do Estadão. Também estão previstos treinamentos sobre Reportagem com Auxílio do Computador e acompanhamento de gastos públicos. Na parte da tarde, os jovens atuam nas redações do Grupo Estado, monitorados por experientes jornalistas. Ao fim do curso, os alunos produzem um projeto jornalístico multiplataforma, publicado na versão impressa e no portal do Estadão.

Criado em 1990, o Curso Estado de Jornalismo é o único programa do gênero válido como extensão pela Universidade de Navarra, na Espanha. Mais de 700 profissionais já participaram do treinamento – boa parte atua no Grupo Estado e em outras grandes redações do País. O programa tem o patrocínio de Odebrecht e Philip Morris. Acompanhe novidades também no facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo.