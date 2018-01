Curso Estado de Jornalismo Econômico: inscrição até domingo

Termina neste domingo, 29 de março, o prazo de inscrição para o 5º Curso Estado de Jornalismo Econômico, realizado pelo Grupo Estado em parceria com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP). Podem se candidatar recém-formados (2013 e 2014) e alunos de último semestre de jornalismo. As provas online de conhecimentos econômicos, português e inglês são realizadas no ato da inscrição.

Criado em 2011, o programa é gratuito e confere diploma como extensão em Macroeconomia e Finanças. São três meses de curso ­- de 11 de maio a 7 de agosto -, com atividades práticas de jornalismo em sala de aula e nas redações do Grupo Estado, além de completo conteúdo teórico de economia.

“A experiência de trabalhar na redação do Estadão e a extensão em economia e finanças da FGV fazem do curso de jornalismo econômico uma oportunidade única para quem ainda dá os primeiros passos na profissão”, diz Ian Chicharo Gastim, de 25 anos, que atualmente trabalha no portal Economia & Negócios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de atividades práticas, aulas e palestras, os alunos desenvolvem um material especial multimídia, com circulação nacional na versão impressa, conteúdo exclusivo no portal do Estadão e distribuição pela Agência Estado. “Fechar um caderno especial de economia é uma ótima experiência que o curso proporciona”, afirma André Ítalo Rocha Barbosa, de 24, hoje contratado na Agência Estado. “Com a orientação de jornalistas experientes, você põe em prática o que aprendeu durante as aulas. Além disso, ainda tem o desafio de trabalhar em uma equipe de 25 recém-formados, cada um com uma visão diferente.”

Para se inscrever, o candidato precisa cadastrar currículo no site vagas.com.br, escrever uma justificativa de interesse no curso e informar qual foi, em sua opinião, a notícia mais importante da cobertura econômica em 2014. Também tem de fazer testes de múltipla escolha de conhecimentos econômicos, português e inglês.

Serão aprovados para a segunda fase até 75 jovens, que passarão por novos testes e entrevista na sede do Estadão. O resultado final será divulgado em 16 de abril. O curso tem patrocínio do Itaú.

Na página www.estadao.com.br/focas, o candidato encontra mais informações sobre o curso. É possível também ver novidades e dicas em www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo.