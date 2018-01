Idealizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP), o Curso Estado de Jornalismo Econômico é um marco no treinamento de talentos para o setor. Nos três meses do programa, em período integral, os participantes têm aulas teóricas com professores da FGV e realizam atividades monitoradas pela experiente equipe de jornalistas econômicos do Grupo Estado. Os focas também participam da rotina das redações, com atuação em diferentes plataformas. O programa é válido como curso de extensão pela FGV.

As aulas

Reportagem econômica (impresso, online, rádio e TV)

Agência de notícias

Infografia

Reportagem com Auxílio de Computador

Jornalismo de Banco de Dados

Conteúdo completo de Economia

Ética Econômica

Português

Seleção

Podem se inscrever para o Curso Estado de Jornalismo Econômico jornalistas formados até dois anos antes da realização do programa ou alunos do último semestre das escolas de jornalismo de todo o Brasil. Para ser aceito, o candidato aprovado tem de apresentar prova de conclusão do curso ou certificado de matrícula.

Processo de seleção:

1ª fase (online)

Análise de currículo



Análise da justificativa de interesse



Realização de testes de conhecimentos econômicos, português e inglês. Atenção: uma vez iniciados no www.vagas.com.br/estadao , os testes não podem ser interrompidos

, os testes não podem ser interrompidos

Até 75 candidatos são chamados para a próxima etapa

2ª fase (realizada em São Paulo)

Teste de conhecimentos econômicos Texto jornalístico sobre economia Entrevista 25 são selecionados para o curso



Essa etapa é presencial e realizada em apenas um dia, na sede do Grupo Estado (Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55, Bairro do Limão, São Paulo)

Os Cursos Estado de Jornalismo não pressupõem vínculo trabalhista nem criam direito relativo ao exercício da profissão junto aos promotores. Eles são gratuitos e não pagam remuneração de qualquer espécie. Os critérios de condução, coordenação, avaliação e supervisão são de inteira responsabilidade dos promotores.