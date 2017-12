Curso Estado de Jornalismo: selecionados para 2ª fase

Confira abaixo a lista dos 90 classificados para a 2ª fase de seleção do Curso Estado de Jornalismo. As provas presenciais serão realizadas nos dias 14, 15 e 16, conforme mensagem enviada por e-mail. Os selecionados devem comparecer à sede do Grupo Estado (Avenida Eng. Caetano Álvares, 55 – Bairro do Limão), às 9 horas, para prova de conhecimentos gerais, texto jornalístico e entrevista. Os convocados devem trazer uma foto 3×4 e comprovante de matrícula ou de conclusão do curso. É necessário o envio da confirmação de presença pelo e-mail foca@grupoestado.com.br.

Adriano Ramalho Garrett

Alexis Almeida Peixoto

Aline Vieira Costa

Amanda Borsonello da Costa

Amanda Neves Baptista

André Azevedo de Oliveira

André Cabette Fábio

André Melsohn Dayan

Annaclara Clareanna Coelho de Oliveira Quintanilha Velasco

Auber Silva Pereira Filho

Bárbara Ferreira Santos

Beatriz Albuquerque e Castro

Beatriz Farrugia Foina

Bernardo Augusto Pereira de Almeida

Breno Lemos Pires

Caio Bordallo Proença

Camila Chiodi Braga Penha

Carolina Maria Moreira Alves

Cecília Nunes do Lago Oliveira

Clarice de Oliveira Cudischevitch

Claudia Gasparini Fernandes Cunha

Dalyan Bastos Voltas

Daniel Cabral Casado de Barros

Daniela Miranda Garcia

Daniele Belmiro

Danielle Villela de Carvalho Lima

Denise Maldonado Niffinegger

Diego Cardoso

Douglas de Freitas Rodrigues

Eliza Monção Grunglasse

Érica Teruel Guerra

Felipe Cordeiro de Souza

Felipe Nascimento Costa

Fernanda Reis

Fernando de Azevedo Otto

Fernando Ladeira de Azevedo

Filipe de Campos Ribeiro

Giselle Silva dos Santos

Guilherme Vasconcelos Ferreira

Gustavo Carvalho de Figueiredo Maia

Gustavo Costa Foster

Heitor Lins Britto

Helena Lívia Dedecek Gertz

Idiana Silveira Tomazelli

Isabela Constance Lamster

Janaina Cavalli

João Gustavo Lima dos Santos

Júlia Matravolgyi Damião

Júlio Ettore Suriano do Nascimento

Karina Gomes da Silva

Lana Ruff Pinto de Oliveira

Larissa Gonçalves Rangel

Layse Barnabé de Moraes

Leonardo de Almeida Soares Coelho

Leonardo Motta Machado Ribeiro

Luciano Bottini Filho

Luísa Costa de Oliveira e Sousa

Luísa Ferreira Melo

Luiza Dias Vieira

Marcela Aparecida de Marcos

Marcio Dolzan

Marcos Amado Rozendo Pinto

Mariana Dornelas Bentes Gomes

Marina Araújo Correia de Andrade

Mateus Magalhães Cordeiro Coutinho

Micaela Nascimento Lepera

Mônica Pretto Reolom

Murillo Ferrari

Murilo Bomfim Lobo Braga

Natasha Romanzoti

Patrícia Angélica Oliveira de Souza

Paulo Lutero de Mello e Silva II

Pedro Augusto de Oliveira Proença

Rafael Silveira Gloria

Rafael Sousa Muniz de Abreu

Raul Galhardi Pinto

Renato Farias Vieira

Ricardo Zeef Berezin

Rodrigo de Moraes Batista

Ronney Argolo Ferreira

Samantha Fontoura da Silva

Taisa Sganzerla de Santana

Thais Colacino da Rocha

Thiago Mattos Batista

Thiago Moura Sawada

Tiago Matias Nicacio Xavier

Tomás Mayer Petersen

Victor Vieira de Andrade

Wesley Klimpel do Nascimento

William Sbizera Saab

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto isso, acompanhe nossa página no Facebook:

www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo

E o Tumblr feito pela turma do 2º Curso Estado de Jornalismo Econômico:

www.foquices.tumblr.com